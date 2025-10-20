وكالة النهوض بالصّناعة والتجديد تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 14 إطار

تعتزم وكالة النهوض بالصّناعة والتجديد فتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب عدد 14 إطار وعون تسيير واحد وعون تنفيذ واحد.



وأفادت الوكالة (عمومية) في بلاغ على موقعها الرسمي أنّ التّرشح لهذه الخطط يتم بداية من يوم 20 أكتوبر 2025 وإلى غاية يوم 10 نوفمبر 2025 على الساعة الرابعة بعد الزوال، ويكون حصريا عبر موقع الواب لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد



www.tunisieindustrie.nat.tnواضافت انه يتعين على المترشح التثبّت من المعطيات المصرح بها في استمارة الترشح قبل تأكيد التسجيل حيث لا يمكن إصلاح أو تغيير المعطيات بعد التسجيل كما يتعين على المترشح سحب استمارة الترشح قصد تضمينها بملفه عند الطلب.وتتمثل الخطط المطلوبة بالنسبة إلى سلك الإطارات في ثلاث مهندسين اول في اختصاصات الهندسة الصناعية وعلوم وقواعد البيانات او هندسة البرمجيات .وسيجري في نفس السياق انتداب 11 متصرفا في اختصاصات المحاسبة والاقتصاد والتصرف والمالية .وبخصوص سلك اعوان التسيير فتهم المناظرة انتداب محلق ادارة في اختصاص مساعد مديرية، اما سلك اعوان التنفيذ فالمناظرة تهم انتداب سائق.