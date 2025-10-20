Babnet   Latest update 23:05 Tunis

وكالة النهوض بالصّناعة والتجديد تفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 14 إطار

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/api.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Octobre 2025
      
تعتزم وكالة النهوض بالصّناعة والتجديد فتح مناظرة خارجيّة بالاختبارات لانتداب عدد 14 إطار وعون تسيير واحد وعون تنفيذ واحد.

وأفادت الوكالة (عمومية) في بلاغ على موقعها الرسمي أنّ التّرشح لهذه الخطط يتم بداية من يوم 20 أكتوبر 2025 وإلى غاية يوم 10 نوفمبر 2025 على الساعة الرابعة بعد الزوال، ويكون حصريا عبر موقع الواب لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد



www.tunisieindustrie.nat.tn

واضافت انه يتعين على المترشح التثبّت من المعطيات المصرح بها في استمارة الترشح قبل تأكيد التسجيل حيث لا يمكن إصلاح أو تغيير المعطيات بعد التسجيل كما يتعين على المترشح سحب استمارة الترشح قصد تضمينها بملفه عند الطلب.

وتتمثل الخطط المطلوبة بالنسبة إلى سلك الإطارات في ثلاث مهندسين اول في اختصاصات الهندسة الصناعية وعلوم وقواعد البيانات او هندسة البرمجيات .

وسيجري في نفس السياق انتداب 11 متصرفا في اختصاصات المحاسبة والاقتصاد والتصرف والمالية .

وبخصوص سلك اعوان التسيير فتهم المناظرة انتداب محلق ادارة في اختصاص مساعد مديرية، اما سلك اعوان التنفيذ فالمناظرة تهم انتداب سائق.


