النائب حمدي عمران يكشف عن كارثة بيئية في شاطئ القنطاوي بسبب مياه الصرف الصحي ‎

كشف الثلاثاء 26 اوت، نائب المجلس الوطنى للجهات والأقاليم حمدي عمران عن "كارثة بيئية" في المنطقة السياحية القنطاوي بشوسة موضحا ان مياه الصرف الصحي تصب مباشرة في البحر.



وقال في تدوينة نشرها في صفحته الرسمية على الفايسبوك ان ما يحصل هو فضيحة بيئية وصحية وسياحية بكل المقاييس مضيفا بانها جريمة مكتملة الأركان، ترتكب في وضح النهار، وتسيء إلى تونس أمام مواطنيها وزوارها داعيا الي فتح تحقيق فوري في الغرض.









