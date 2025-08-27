إحالة رجل الأعمال حاتم الشعبوني وإطارات سابقة ببنك عمومي على الدائرة الجنائية في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال حاتم الشعبوني إلى جانب عدد من الإطارات السابقة بأحد البنوك العمومية على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك لمحاكمتهم في قضية تتعلق بالحصول على قرض بنكي دون ضمانات قانونية.



كما قررت الدائرة رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين، ليظلّوا بحالة إيقاف إلى حين مثولهم أمام القضاء.

