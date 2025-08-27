Babnet   Latest update 21:06 Tunis

إحالة رجل الأعمال حاتم الشعبوني وإطارات سابقة ببنك عمومي على الدائرة الجنائية في قضية فساد مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 20:51 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال حاتم الشعبوني إلى جانب عدد من الإطارات السابقة بأحد البنوك العمومية على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك لمحاكمتهم في قضية تتعلق بالحصول على قرض بنكي دون ضمانات قانونية.

كما قررت الدائرة رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين، ليظلّوا بحالة إيقاف إلى حين مثولهم أمام القضاء.



ويُذكر أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد أذنت في وقت سابق لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بحاتم الشعبوني وثلاثة من إطارات البنك العمومي، أحدهم متقاعد، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري في عملية إسناد القرض المذكور.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313983


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:02
12:28
05:46
04:15
الرطــوبة:
% 79
Babnet
Babnet42°
29° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
42°-27
38°-27
32°-26
32°-24
33°-23
  • Avoirs en devises
    24803,0

  • (27/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36092 DT        1$ =2,91904 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/08)   1217,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    