إحالة رجل الأعمال حاتم الشعبوني وإطارات سابقة ببنك عمومي على الدائرة الجنائية في قضية فساد مالي
أحالت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال حاتم الشعبوني إلى جانب عدد من الإطارات السابقة بأحد البنوك العمومية على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، وذلك لمحاكمتهم في قضية تتعلق بالحصول على قرض بنكي دون ضمانات قانونية.
كما قررت الدائرة رفض جميع مطالب الإفراج المقدمة في حق المتهمين، ليظلّوا بحالة إيقاف إلى حين مثولهم أمام القضاء.
ويُذكر أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد أذنت في وقت سابق لأعوان الفرقة المركزية الأولى للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بحاتم الشعبوني وثلاثة من إطارات البنك العمومي، أحدهم متقاعد، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري في عملية إسناد القرض المذكور.
