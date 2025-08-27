متابعة حادثة سقوط عمّ حسن من المترو... أربع كسور في القفص الصدري، إضافة إلى عدة كدمات وجروح

نداء للعناية بالسلامة والمسؤولية



دعوات للتدخل العاجل



في مداخلته على أمواج إذاعةضمن برنامج، أوضح، نجل عمّ حسن، أنّ والده لم يسقط جرّاء التدافع كما تم تداوله، بل كان بصدد، ما أدى إلى سقوطه في الفجوة بين الرصيف والعربة. وأضاف أنّ "المارة هم من تدخّلوا في اللحظة الأخيرة وتمكنوا من إيقاف المترو وإنقاذ والدي من كارثة محققة".وكشف أحمد أنّ والده أصيب بـ، إضافة إلى عدة كدمات وجروح، مشيراً إلى أنّ وضعه الصحي، فيما يعاني من صدمة نفسية جراء الحادثة.عائلة الضحية شددت على أنّ ما حصل يمكن أن يتكرر مع أي مواطن في ظل، معتبرة أنّ. كما أعرب أحمد عن استغرابه من عدم تواصل أي مسؤول من الشركة الوطنية للنقل معهم للاطمئنان على حالة والده، مؤكداً أنّ العائلة تنتظر توضيحات رسمية وتحميل المسؤوليات.الحادثة التي شغلت الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت تساؤلات واسعة حولوضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات وقائية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة المواطنين.