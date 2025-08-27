متابعة حادثة سقوط عمّ حسن من المترو... أربع كسور في القفص الصدري، إضافة إلى عدة كدمات وجروح
أثارت حادثة سقوط عمّ حسن من المترو على مستوى محطة ميامي – المروج، والتي وثّقها مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 21 أوت، موجة واسعة من التعاطف الشعبي مع الضحية. الفيديو أظهر الرجل عالقاً بين المترو والرصيف في مشهد أليم، قبل أن يتدخل المواطنون لمساعدته، ثم حضور أعوان الحماية المدنية الذين نقلوه إلى المستشفى.
تفاصيل الحادثة وفق شهادة العائلة
في مداخلته على أمواج إذاعة الديوان أف أم ضمن برنامج "ناس الديوان"، أوضح أحمد الطرابلسي، نجل عمّ حسن، أنّ والده لم يسقط جرّاء التدافع كما تم تداوله، بل كان بصدد الصعود إلى المترو حين أُغلِق الباب فجأة وانطلق القطار وهو لم يُكمل الصعود، ما أدى إلى سقوطه في الفجوة بين الرصيف والعربة. وأضاف أنّ "المارة هم من تدخّلوا في اللحظة الأخيرة وتمكنوا من إيقاف المترو وإنقاذ والدي من كارثة محققة".
وكشف أحمد أنّ والده أصيب بـ أربع كسور في القفص الصدري، إضافة إلى عدة كدمات وجروح، مشيراً إلى أنّ وضعه الصحي مستقر لكنه في حاجة إلى الراحة والمتابعة الطبية، فيما يعاني من صدمة نفسية جراء الحادثة.
