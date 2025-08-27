Babnet   Latest update 14:16 Tunis

متابعة حادثة سقوط عمّ حسن من المترو... أربع كسور في القفص الصدري، إضافة إلى عدة كدمات وجروح

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6f486671d32.04638923_gplnofqeijhmk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Août 2025 - 13:05 قراءة: 1 د, 34 ث
      
أثارت حادثة سقوط عمّ حسن من المترو على مستوى محطة ميامي – المروج، والتي وثّقها مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الخميس 21 أوت، موجة واسعة من التعاطف الشعبي مع الضحية. الفيديو أظهر الرجل عالقاً بين المترو والرصيف في مشهد أليم، قبل أن يتدخل المواطنون لمساعدته، ثم حضور أعوان الحماية المدنية الذين نقلوه إلى المستشفى.
أخبار ذات صلة:
فيديو أليم من محطة البيئة / ميامي - المروج: مواطن يعلق بين الميترو والرصيف!...

تفاصيل الحادثة وفق شهادة العائلة


في مداخلته على أمواج إذاعة الديوان أف أم ضمن برنامج "ناس الديوان"، أوضح أحمد الطرابلسي، نجل عمّ حسن، أنّ والده لم يسقط جرّاء التدافع كما تم تداوله، بل كان بصدد الصعود إلى المترو حين أُغلِق الباب فجأة وانطلق القطار وهو لم يُكمل الصعود، ما أدى إلى سقوطه في الفجوة بين الرصيف والعربة. وأضاف أنّ "المارة هم من تدخّلوا في اللحظة الأخيرة وتمكنوا من إيقاف المترو وإنقاذ والدي من كارثة محققة".


وكشف أحمد أنّ والده أصيب بـ أربع كسور في القفص الصدري، إضافة إلى عدة كدمات وجروح، مشيراً إلى أنّ وضعه الصحي مستقر لكنه في حاجة إلى الراحة والمتابعة الطبية، فيما يعاني من صدمة نفسية جراء الحادثة.

نداء للعناية بالسلامة والمسؤولية

عائلة الضحية شددت على أنّ ما حصل يمكن أن يتكرر مع أي مواطن في ظل الاكتظاظ وضعف إجراءات السلامة في محطات المترو، معتبرة أنّ السائق كان مطالباً بالانتباه أكثر قبل إغلاق الأبواب. كما أعرب أحمد عن استغرابه من عدم تواصل أي مسؤول من الشركة الوطنية للنقل معهم للاطمئنان على حالة والده، مؤكداً أنّ العائلة تنتظر توضيحات رسمية وتحميل المسؤوليات.

دعوات للتدخل العاجل

الحادثة التي شغلت الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت تساؤلات واسعة حول معايير السلامة في النقل العمومي وضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات وقائية لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث التي تهدد حياة المواطنين.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313966


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 27 أوت 2025 | 4 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:28
18:57
16:03
12:28
05:46
04:15
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet39°
38° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet27°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
39°-27
39°-28
33°-26
32°-24
32°-22
  • Avoirs en devises
    24772,7

  • (26/08)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,36494 DT        1$ =2,90108 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26/08)   1217,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:16 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    