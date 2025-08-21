فيديو أليم من محطة البيئة / ميامي – المروج: مواطن يعلق بين الميترو والرصيف!

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6f486671d32.04638923_gplnofqeijhmk.jpg width=100 align=left border=0>

تداول نشطاء على موقع الفايسبوك، يوم الخميس 21 أوت، مقطع فيديو صادماً يظهر مواطناً عالقاً بين الميترو والرصيف على مستوى محطة ميامي – المروج، في مشهد أليم خلّف حالة واسعة من التعاطف معه.

وقد تدخل المواطنون على عين المكان في محاولة لمساعدته، قبل أن يتم الاتصال بالحماية المدنية التي حضرت ونقلت المصاب وسط ارتياح الحاضرين.



