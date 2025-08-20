الخطوط السعودية تحصد جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" ضمن تصنيف أبكس لشركات الطيران

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a5e272662349.74452042_gkoqhplmenjfi.jpg width=100 align=left border=0>

بلاغ صحفي - حصلت الخطوط السعودية على جائزة "الأفضل في خدمات تجربة الضيوف" لعام 2025، من قبل رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX)، محققة أعلى تقييم في هذه الفئة من بين جميع شركات الطيران المصنفة ضمن APEX World Class لهذا العام، ويأتي هذا الإنجاز تعزيزًا لمكانة "السعودية" الريادية في مجال الضيافة والتميز في تجربة الضيوف على مستوى العالم.



وتُعد هذه الجائزة إحدى الركائز الثلاث الأساسية في التصنيف العالمي، إلى جانب معايير السلامة والرفاهية والاستدامة، وقد جاءت الجائزة تأكيدًا على تميز "السعودية" في تقديم تجربة متكاملة للضيوف تتسم بالسلاسة، والاهتمام بأدق التفاصيل، وقيم الضيافة السعودية الأصيلة.

