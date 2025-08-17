أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي يسلّط الضوء على دلالات الأرقام الجديدة للنمو والتشغيل

ملاحظات حول التشغيل



أوضح الشكندالي أنّ هذه النتيجة تبدو مفاجئة، خاصة في ظل تأثيراتالذي عطّل الدورة الاقتصادية وأثر سلبًا على الاستهلاك الخاص والمقدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أنّه لولا هذا القانون، كان من الممكن أن تتجاوز نسبة النمووأشار إلى أنّشملت الفسفاط (+39,5%)، الصناعات الكيميائية (+10,1%)، الفلاحة (+9,8%)، الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+9,6%)، البناء والتشييد (+9,6%) والسياحة (+7%). في المقابل، سجلتنسب نمو سالبة: استخراج النفط والغاز (-12,1%) وتكرير النفط (-62,1%). كما لفت إلى أنّيواصلان الانكماش منذ نهاية 2024 بنسبة -6,8% خلال الثلاثي الثاني من 2025.وبيّن أن النمو كان مدفوعًا أساسًا بالطلب الداخلي، خصوصًا، معتبراً أنّ تحسن نسبة إنجاز المشاريع العمومية قد يكون التفسير الأبرز لهذه النتائج.أبرز الشكندالي أن الاقتصاد أحدثخلال الثلاثي الثاني، ما ساهم في تقليص نسبة البطالة من 15,7% إلى 15,3%.* بالنسبة للذكور: انخفضت البطالة من 13,6% إلى 12,6%.* بالنسبة للإناث: ارتفعت من 20,3% إلى 20,9%.* بطالة الشباب: تراجعت طفيفًا من 37,7% إلى 36,8%، لكن الفجوة بين الجنسين بقيت واضحة.* بطالة أصحاب الشهادات العليا: ارتفعت من 23,5% إلى 24%، وهو ما اعتبره مؤشراً على استمرار اعتماد المنوال الاقتصادي على اليد العاملة غير المؤهلة أو على تزايد هجرة الكفاءات.كما شدّد الشكندالي على أنّ الاقتصاد التونسي ما يزال مطالباً بتحقيق نسب نمو أعلى خلال الثلاثيتين القادمتين حتى يكذّب تقديرات المؤسسات الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد) التي توقعت نسبةلسنة 2025 كاملة. كما حذّر من أنّ التباين بين نسب النمو المسجلة رسميًا وتراجع الاستهلاك والقدرة الشرائية يستدعي قراءة دقيقة للسياسات الاقتصادية الحالية.