Babnet   Latest update 10:14 Tunis

أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي يسلّط الضوء على دلالات الأرقام الجديدة للنمو والتشغيل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/669784d3f1a788.24986403_ghifkmeqnojlp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 17 Août 2025 - 10:02 قراءة: 1 د, 47 ث
      
قدّم أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي قراءة تحليلية لبلاغ المعهد الوطني للإحصاء المتعلق بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، والذي أعلن تسجيل نسبة نمو بـ 3,2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وارتفاع النمو إلى 1,8% مقارنة بالثلاثي الأول من نفس السنة، وهو أفضل معدل منذ 2021.
أخبار ذات صلة:
إقتصاد تونس يسجل نموا ب2،4 بالمائة خلال النصف الأوّل من 2025...

ملاحظات حول النمو الاقتصادي


أوضح الشكندالي أنّ هذه النتيجة تبدو مفاجئة، خاصة في ظل تأثيرات القانون الجديد للشيكات الذي عطّل الدورة الاقتصادية وأثر سلبًا على الاستهلاك الخاص والمقدرة الشرائية للمواطنين. واعتبر أنّه لولا هذا القانون، كان من الممكن أن تتجاوز نسبة النمو 5%.


وأشار إلى أنّ القطاعات المدعّمة للنمو شملت الفسفاط (+39,5%)، الصناعات الكيميائية (+10,1%)، الفلاحة (+9,8%)، الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+9,6%)، البناء والتشييد (+9,6%) والسياحة (+7%). في المقابل، سجلت قطاعات الطاقة نسب نمو سالبة: استخراج النفط والغاز (-12,1%) وتكرير النفط (-62,1%). كما لفت إلى أنّ قطاعي البنوك والتأمين يواصلان الانكماش منذ نهاية 2024 بنسبة -6,8% خلال الثلاثي الثاني من 2025.

وبيّن أن النمو كان مدفوعًا أساسًا بالطلب الداخلي، خصوصًا الاستثمار العمومي، معتبراً أنّ تحسن نسبة إنجاز المشاريع العمومية قد يكون التفسير الأبرز لهذه النتائج.

ملاحظات حول التشغيل

أبرز الشكندالي أن الاقتصاد أحدث 39,900 موطن شغل خلال الثلاثي الثاني، ما ساهم في تقليص نسبة البطالة من 15,7% إلى 15,3%.

* بالنسبة للذكور: انخفضت البطالة من 13,6% إلى 12,6%.
* بالنسبة للإناث: ارتفعت من 20,3% إلى 20,9%.
* بطالة الشباب: تراجعت طفيفًا من 37,7% إلى 36,8%، لكن الفجوة بين الجنسين بقيت واضحة.
* بطالة أصحاب الشهادات العليا: ارتفعت من 23,5% إلى 24%، وهو ما اعتبره مؤشراً على استمرار اعتماد المنوال الاقتصادي على اليد العاملة غير المؤهلة أو على تزايد هجرة الكفاءات.

كما شدّد الشكندالي على أنّ الاقتصاد التونسي ما يزال مطالباً بتحقيق نسب نمو أعلى خلال الثلاثيتين القادمتين حتى يكذّب تقديرات المؤسسات الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد) التي توقعت نسبة 3,2% لسنة 2025 كاملة. كما حذّر من أنّ التباين بين نسب النمو المسجلة رسميًا وتراجع الاستهلاك والقدرة الشرائية يستدعي قراءة دقيقة للسياسات الاقتصادية الحالية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313460


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 17 أوت 2025 | 23 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:44
19:10
16:09
12:30
05:38
04:03
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet34°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-25
33°-25
38°-25
43°-26
36°-26
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1155,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 10:14 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    