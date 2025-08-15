إقتصاد تونس يسجل نموا ب2،4 بالمائة خلال النصف الأوّل من 2025
حقّق الإقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2,4% خلال النصف الأوّل من سنة 2025، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الجمعة، والمتعلّقة بالنمو الإقتصادي للثلاثي الثاني من السنة.
وأبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أنّ الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيّرات الموسمية، سجّل نموًا بنسبة 3,2% خلال الثلاثي الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024 (الإنزلاق السنوي).
أما مقارنة بالثلاثي الأوّل من 2025 (التغيّرات الثلاثية)، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1,8%.
أداء القطاعات الاقتصادية* القطاع الفلاحي: ارتفعت القيمة المضافة بـ 9,8% بحساب الإنزلاق السنوي، مساهمًا بـ 0,84 نقطة في نسبة النمو المسجّلة خلال الثلاثي الثاني.
* قطاع الخدمات: حافظ على حركيته، محققًا نموًا بـ 1,9% ومساهمًا بـ 1,21 نقطة، بدعم من:
* النزل والمطاعم والمقاهي: + 7%
* النقل: + 3%
* الإعلامية والإتصال: + 1,5%
* الأنشطة الصناعية: زيادة بـ 3,4% بحساب الإنزلاق السنوي، منها:
* الصناعات الكيميائية: + 10,1%
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية: + 9,6%
* صناعة المنتجات المعدنية الأخرى: + 7,7%
* قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير: نمو بـ 2,1% نتيجة ارتفاع قطاع المناجم بـ 39,5%.
* قطاع البناء والتشييد: نمو بـ 9,6% بحساب الإنزلاق السنوي.
الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية* ارتفع الطلب الداخلي (الاستهلاك + الاستثمار) بنسبة 3,3%، مساهماً بـ 3,59 نقطة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
* كانت مساهمة صافي المبادلات الخارجية سلبية بـ 0,43 نقطة، حيث ارتفعت الصادرات بـ 9,6% مقابل زيادة الواردات بـ 8,9%.
