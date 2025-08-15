إقتصاد تونس يسجل نموا ب2،4 بالمائة خلال النصف الأوّل من 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/iktisaadnomooooa.jpg width=100 align=left border=0>

حقّق الإقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2,4% خلال النصف الأوّل من سنة 2025، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء الجمعة، والمتعلّقة بالنمو الإقتصادي للثلاثي الثاني من السنة.



وأبرزت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية أنّ الناتج المحلي الإجمالي، المعالج من تأثير التغيّرات الموسمية، سجّل نموًا بنسبة 3,2% خلال الثلاثي الثاني من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024 (الإنزلاق السنوي).

