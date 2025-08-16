عاصفة رملية في قبلي وأمطار غزيرة بعدة مناطق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a0e16fd5b911.82165693_pijlqoefhgmkn.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت منطقة سوق الأحد من ولاية قبلي مساء اليوم عاصفة رملية قوية، وفق ما نقله المرصد التونسي للطقس والمناخ استنادًا إلى شهادات مواطنين وفيديوهات تم تداولها من الجهة.



وفي سياق متصل، سجّلت محطات المعهد الوطني للرصد الجوي تهاطل كميات هامة من الأمطار، أبرزها:

