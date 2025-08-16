عاصفة رملية في قبلي وأمطار غزيرة بعدة مناطق
شهدت منطقة سوق الأحد من ولاية قبلي مساء اليوم عاصفة رملية قوية، وفق ما نقله المرصد التونسي للطقس والمناخ استنادًا إلى شهادات مواطنين وفيديوهات تم تداولها من الجهة.
وفي سياق متصل، سجّلت محطات المعهد الوطني للرصد الجوي تهاطل كميات هامة من الأمطار، أبرزها:
* 35 ملم في منطقة شربان (المهدية)
* 22 ملم في الوسلاتية (القيروان)
* 24 ملم في العامرة (صفاقس)
* 19 ملم في الحنشة (صفاقس)
كما شهدت ولايات أخرى على غرار بن عروس، زغوان، سوسة، المنستير، بوغرارة، ساقية الزيت، عقارب والغرابة كميات متفاوتة من الأمطار.
وكان المعهد قد حذّر في وقت سابق من إمكانية ظهور خلايا رعدية بالشمال والوسط والجنوب الشرقي، تكون مصحوبة بأمطار أحيانًا غزيرة خصوصًا بمناطق الوطن القبلي وزغوان والقيروان والساحل وصفاقس، مع رياح قوية تتجاوز 80 كلم/س في شكل هبّات أثناء مرور السحب الرعدية.
