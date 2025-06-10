قافلة الصمود: مصطفى عبد الكبير يؤكد دخولها الأراضي الليبية وسط استقبال شعبي حاشد ببنقردان

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في مداخلة ضمن فقرة "Arrière Plan" من برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، قدم رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير آخر المستجدات حول قافلة الصمود البرية لكسر الحصار على غزة.



وأكد عبد الكبير أن القافلة دخلت فجر اليوم الأراضي الليبية عبر معبر رأس جدير، بعد أن حظيت بـاستقبال شعبي واسع في مدينة بنقردان، حيث شارك الأهالي من كافة الفئات في الاحتفاء بالمشاركين وتقديم الإمدادات والمساندة اللوجستية لهم.

