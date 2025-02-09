عربي سناقرية: حكم مباراة النجم وتطاوين جاه تيليفون بين الشوطين وحكم الافريقي وقفصة جاب ضربة جزاء في ساكو

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هاجم الاحد 9 فيفري، المحلل الرياضي عربي سناقرية المنظومة التحكيمية بسبب الأخطاء التحكيمية المثيرة للجدل في عدد من مباريات بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.



وكشف سناقرية ان حكم مباراة النجم الرياضي الساحلي واتحاد تطاوين حسام بولعراس تلقى اتصالات هاتفية بين الشوطين في اشارة الي انه تعرض لضغوطات حتى ينحاز للنجم الساحلي.









كما انتقد سناقرية اداء الحكم يسري بوعلس الذي ادار مباراة النادي الافريقي وقفصة وقال ء" يسري بوعلي وكأنو جاب ضربة جزاء في ساكو" في اشارة الي ضربة الجزاء التي تم اسنتادها للنادي الافريقي.

كما انتقد سناقرية اداء الحكم يسري بوعلس الذي ادار مباراة النادي الافريقي وقفصة وقال ء" يسري بوعلي وكأنو جاب ضربة جزاء في ساكو" في اشارة الي ضربة الجزاء التي تم اسنتادها للنادي الافريقي.