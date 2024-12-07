حدث في متل هذا اليوم ،7 ديسمبر
حدث في مثل هذا اليوم، 7 ديسمبر:
أحداث تاريخية:
1787: أصبحت ولاية ديلاوير أول ولاية تصادق على الدستور الأمريكي، لتصبح بذلك أول ولاية في الولايات المتحدة.
أحداث تاريخية:
1787: أصبحت ولاية ديلاوير أول ولاية تصادق على الدستور الأمريكي، لتصبح بذلك أول ولاية في الولايات المتحدة.
1941: الهجوم الياباني على ميناء بيرل هاربور في هاواي، مما أدى إلى دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية.
1972: انطلاق مهمة "أبولو 17"، آخر مهمة مأهولة إلى القمر من وكالة ناسا.
1988: زلزال مدمر يضرب أرمينيا بقوة 6.9 درجة، مخلفًا أكثر من 25 ألف قتيل.
2015: انعقاد قمة المناخ COP21 في باريس، حيث تم توقيع اتفاقية باريس للمناخ.
مواليد:
1598: جيان لورينزو برنيني، نحات ومعماري إيطالي بارز في عصر الباروك.
1928: نعوم تشومسكي، عالم لغويات وفيلسوف أمريكي.
1949: توم وايتس، مغني وكاتب أغاني وممثل أمريكي.
وفيات:
43 ق.م: اغتيال ماركوس توليوس شيشرون، الفيلسوف والسياسي الروماني.
1936: جان ماري لوكونت دو نوي، فيزيائي وكاتب فرنسي.
2011: هاري مورغان، ممثل أمريكي.
أحداث عربية بارزة:
1987: اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى ضد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية.
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