النائب ياسر القُوراري: مناقشة مشروع قانون المالية تعطّلت في أكثر من مُناسبة، وذلك لإصرار النواب على تمرير عدد هام من الفصول الإضافية

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أفاد رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، ياسر القُوراري، اليوم الاثنين، بأن العديد من النواب مستعدون للعمل مع المختصين لصياغة مبادرة تعنى بدعم وسائل الإعلام، بهدف ضمان استمرارية مواطن الشغل وتعزيز القطاع الإعلامي السمعي والبصري.



وأشار القُوراري، في مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الورد على إذاعة جوهرة أف أم، إلى أن فصلًا يتعلق بدعم الصحافة المكتوبة والرقمية قُدِّم ضمن مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2025، لكنه أُسقط بعد تأكيد الوزيرة أنه معمول به مسبقًا، مع ضرورة إيجاد آليات بديلة.





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وفيما يتعلق بالنقاشات حول مشروع قانون المالية، أكد القُوراري أن الجلسات العامة شهدت تعطلًا متكررًا نتيجة تمسك النواب بتمرير عدد من الفصول الإضافية. إلا أن الوزيرة اعترضت على هذه الإضافات، معتبرة أنها تُخلّ بالتوازنات المالية العامة، وتتنافى مع مقتضيات الفصل 49 من قانون المالية والفصل 69 من الدستور، الذي يمنع قبول مبادرات تهدد الاستقرار المالي العام.

وفيما يتعلق بالنقاشات حول مشروع قانون المالية، أكد القُوراري أن الجلسات العامة شهدت تعطلًا متكررًا نتيجة تمسك النواب بتمرير عدد من الفصول الإضافية. إلا أن الوزيرة اعترضت على هذه الإضافات، معتبرة أنها تُخلّ بالتوازنات المالية العامة، وتتنافى مع مقتضيات الفصل 49 من قانون المالية والفصل 69 من الدستور، الذي يمنع قبول مبادرات تهدد الاستقرار المالي العام.