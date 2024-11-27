رياض الهنتاتي رئيسا مديرا عاما لمدينة الأغالبة الطبية بالقيروان

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تم الإعلان عن تغييرات هامة في المناصب الإدارية بمؤسسات حكومية مختلفة في تونس، كما يلي:



تعيين رياض الهنتاتي: تم تعيين المهندس العام رياض الهنتاتي رئيسًا مديرًا عامًا لمؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان، وفقًا للأمر عدد 594 لسنة 2024 المؤرخ في 25 نوفمبر، والذي نُشر في العدد الأخير من الرائد الرسمي بتاريخ 26 نوفمبر 2024.





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تعيين محمد الهادي سافر: صدر الأمر عدد 593 لسنة 2024 بتاريخ 25 نوفمبر لتعيين محمد الهادي سافر مديرًا عامًا للديوانة بوزارة المالية، خلفًا لزهير الماجري.



إنهاء مهام محمد العبيدي العبيدي: وفقًا لقرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 26 نوفمبر 2024، تم إنهاء مهام محمد العبيدي العبيدي كمتصرف ممثل للدولة لدى مجلس إدارة شركة إسمنت بنزرت اعتبارًا من 22 نوفمبر 2024.