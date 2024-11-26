فتح تحقيق حول تجاوزات خطيرة بالمركب الفلاحي بالنفيضة وإيقاف 9 مشتبه بهم

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أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بفتح تحقيق موسّع للكشف عن تجاوزات خطيرة في المركب الفلاحي التابع للأراضي الدولية بالنفيضة. وشملت الأبحاث العديد من مظاهر الإفساد والإضرار بالمال العام، وفق تصريحات الناطقة باسم المحكمة، هاجر يعيش، لجوهرة أف أم.



تجاوزات ممنهجة وإضرار بالممتلكات العامة

تركزت التحقيقات حول قضايا متعددة، أبرزها:



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البتات العمومية: وجود تلاعب في تنظيم البتات السنوية لصابة الزيتون وأصول الأشجار، مع اتباع أساليب مشبوهة لضمان استبعاد الشفافية.

الإضرار بالممتلكات: كشف عن ري الأشجار بالماء المالح عمدًا لتحطيمها وتحويلها إلى حطب.

التهرب الضريبي وغسل الأموال: التحقيق في دور بعض الأطراف المتورطة في التهرب الضريبي واستغلال البتات العمومية لغسل الأموال، مستفيدين من ضعف الرقابة على العمليات المالية.

التلاعب بالإنتاج: سيطرة بعض معاصر الزيت على العملية الإنتاجية، مما أدى إلى الإضرار بسوق الزيت وإهدار المال العام.



نتائج التحقيقات وإيقافات

أسفرت الأبحاث عن:

توقيف 9 مشتبه بهم، بينهم عمدة المنطقة ومدير المركب، إضافة إلى مستفيدين من البتات المشبوهة.

كشف تورط أطراف متعددة في تسهيل التجاوزات واستغلالها، مما شكّل ما وصف بـ"حزام خلفي" لعمليات غسل الأموال والإضرار بالممتلكات العامة.



استمرار التحقيقات

الأبحاث لا تزال جارية تحت إشراف فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة، للكشف عن كافة ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات.