رئيس الحكومة يلتقي وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

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استقبل رئيس الحكومة، كمال المدّوري، مساء يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024، بقصر الحكومة بالقصبة، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) برئاسة نائب رئيس البنك، Matteo Patrone. تأتي هذه الزيارة في إطار دعم جهود تونس في مجالات الطاقة والرقمنة وتطوير البنية التحتية.



وأكد رئيس الحكومة خلال اللقاء على أهمية الإصلاحات الجارية التي تعزز أسس الدولة الاجتماعية، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة، النقل، والتعليم، إلى جانب تعزيز الإطار القانوني والتشريعي لجذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة، الموانئ، المناجم، والبنية التحتية التكنولوجية. كما شدد على أهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لتوسيع التعاون ليشمل مجالات التجديد التكنولوجي والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة اقتصاديًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.





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من جانبه، أشاد Matteo Patrone بمستوى التعاون بين البنك والدولة التونسية، مؤكدًا استمرار دعم البنك للمشاريع الوطنية، لا سيما في مجالات التحول الطاقي، النقل البري والحديدي، والفسفاط. كما أبدى استعداد البنك لتمويل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها وتحقيق مردودية أكبر.



يأتي هذا اللقاء في سياق مرحلة هامة تشهدها تونس لإعادة هيكلة التشريعات الاقتصادية، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتسريع تنفيذ المشاريع العمومية الكبرى.