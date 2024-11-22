Babnet

8 سنوات سجنا وخطية ب20 مليون د في حق رجل الأعمال ورئيس الملعب التونسي سابقا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 22 Novembre 2024 - 09:37 قراءة: 0 د, 25 ث
      
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،ليلة أمس بالحكم ب8 سنوات سجنا وخطايا ب20 مليون د في حق رجال الأعمال ورئيس الملعب التونسي سابقا وذلك في قضيتين تعلقتا بالحصول على قروض بنكية بدون ضمانات من بنك عمومي...
أخبار ذات صلة:
ملف حصول رجال أعمال على قروض بدون ضمانات مالية :هذا ما تقرر في حق رجل أعمال معروف كان رئيس اسبق لفريق رياضي عريق ...


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 297920


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
Toutes les news BBC
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 10:38 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*