8 سنوات سجنا وخطية ب20 مليون د في حق رجل الأعمال ورئيس الملعب التونسي سابقا

قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس ،ليلة أمس بالحكم ب8 سنوات سجنا وخطايا ب20 مليون د في حق رجال الأعمال ورئيس الملعب التونسي سابقا وذلك في قضيتين تعلقتا بالحصول على قروض بنكية بدون ضمانات من بنك عمومي...