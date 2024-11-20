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فظيع : العثور على جثة طفل متفحمة !! التفاصيل ...

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Bookmark article    Publié le Mercredi 20 Novembre 2024 - 10:14 قراءة: 0 د, 21 ث
      
شهدت صباح اليوم الطريق المحلية الرابطة بين صواف والفحص حادثة اليمة تمثلت في العثور على جثة متفحمة لطفل يبلغ من العمر حوالي 14 سنة .

وكشفت الابحاث الاولية ان الضحية أصيل منطقة حلق الناب من معتمدية الزريبة كان متغيبا عن منزله منذ يومين ووالده حارس غابات بزغوان.

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هذا وتتم معاينة الجثة من قبل المصالح الأمنية في انتظار اذن النيابة العمومية بعد إجراءات المعاينة بإحالتها على انظار الطبيب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة....


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