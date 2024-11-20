فظيع : العثور على جثة طفل متفحمة !! التفاصيل ...

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شهدت صباح اليوم الطريق المحلية الرابطة بين صواف والفحص حادثة اليمة تمثلت في العثور على جثة متفحمة لطفل يبلغ من العمر حوالي 14 سنة .



وكشفت الابحاث الاولية ان الضحية أصيل منطقة حلق الناب من معتمدية الزريبة كان متغيبا عن منزله منذ يومين ووالده حارس غابات بزغوان.





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هذا وتتم معاينة الجثة من قبل المصالح الأمنية في انتظار اذن النيابة العمومية بعد إجراءات المعاينة بإحالتها على انظار الطبيب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة....