حدث في متل هذا اليوم ،20 نوفمبر

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إليك أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 20 نوفمبر، عبر التاريخ:



أحداث تاريخية:

1910: قيام الثورة المكسيكية بقيادة فرانسيسكو ماديرو للإطاحة بالدكتاتورية، وهي بداية لتغييرات سياسية واجتماعية كبرى في المكسيك.



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1945: بدء محاكمات نورمبرغ ضد قادة النظام النازي بتهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية.

1959: توقيع الإعلان العالمي لحقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يُعتبر خطوة هامة في حماية حقوق الأطفال.

1979: اقتحام الحرم المكي في مكة المكرمة من قبل مجموعة مسلحة بقيادة جهيمان العتيبي، وهي حادثة هزت العالم الإسلامي.

1998: إطلاق محطة الفضاء الدولية (ISS)، أحد أبرز المشاريع الفضائية الدولية.



مواليد:

1886: كارل فون فريش، عالم نمساوي حاز جائزة نوبل عن أبحاثه حول سلوك الحشرات.

1925: روبرت كينيدي، سياسي أمريكي وشقيق الرئيس جون كينيدي.

1942: جو بايدن، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

1976: أحمد حلمي، ممثل مصري شهير.



وفيات:

1910: وفاة ليف تولستوي، الكاتب الروسي العظيم، مؤلف "الحرب والسلام".

1975: وفاة فرانسيسكو فرانكو، الديكتاتور الإسباني الذي حكم البلاد لعقود.

2013: وفاة دوروثي رودام، والدة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.



أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للطفل: يحتفل به لتسليط الضوء على حقوق الأطفال وأهمية حمايتهم.

اليوم الوطني في البرازيل: احتفال بذكرى تأسيس الجمهورية البرازيلية.

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