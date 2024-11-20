حدث في متل هذا اليوم ،20 نوفمبر
إليك أبرز الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم، 20 نوفمبر، عبر التاريخ:
أحداث تاريخية:
1910: قيام الثورة المكسيكية بقيادة فرانسيسكو ماديرو للإطاحة بالدكتاتورية، وهي بداية لتغييرات سياسية واجتماعية كبرى في المكسيك.
أحداث تاريخية:
1910: قيام الثورة المكسيكية بقيادة فرانسيسكو ماديرو للإطاحة بالدكتاتورية، وهي بداية لتغييرات سياسية واجتماعية كبرى في المكسيك.
1945: بدء محاكمات نورمبرغ ضد قادة النظام النازي بتهم جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية.
1959: توقيع الإعلان العالمي لحقوق الطفل من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يُعتبر خطوة هامة في حماية حقوق الأطفال.
1979: اقتحام الحرم المكي في مكة المكرمة من قبل مجموعة مسلحة بقيادة جهيمان العتيبي، وهي حادثة هزت العالم الإسلامي.
1998: إطلاق محطة الفضاء الدولية (ISS)، أحد أبرز المشاريع الفضائية الدولية.
مواليد:
1886: كارل فون فريش، عالم نمساوي حاز جائزة نوبل عن أبحاثه حول سلوك الحشرات.
1925: روبرت كينيدي، سياسي أمريكي وشقيق الرئيس جون كينيدي.
1942: جو بايدن، الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.
1976: أحمد حلمي، ممثل مصري شهير.
وفيات:
1910: وفاة ليف تولستوي، الكاتب الروسي العظيم، مؤلف "الحرب والسلام".
1975: وفاة فرانسيسكو فرانكو، الديكتاتور الإسباني الذي حكم البلاد لعقود.
2013: وفاة دوروثي رودام، والدة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون.
أعياد ومناسبات:
اليوم العالمي للطفل: يحتفل به لتسليط الضوء على حقوق الأطفال وأهمية حمايتهم.
اليوم الوطني في البرازيل: احتفال بذكرى تأسيس الجمهورية البرازيلية.
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