خفر السواحل الايطالية: احتجاز السفينة "أميلكار" بعد رصد 23 مخالفة

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ووفق موقع



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أصدر يوم أمس فريق "Port State Control" التابع لخفر السواحل في مدينة ليفورنو قرارًا "باحتجاز" السفينة "أميلكار" الخاصة بنقل البضائع .ووفق موقع portnews.it كانت السفينة، التي تُستخدم لنقل المركبات والحاويات، قد وصلت إلى ميناء ليفورنو في صباح يوم 13 نوفمبر، قادمة من تونس. وأكد خفر السواحل أن قرار الاحتجاز تم اتخاذه بعد إجراء تفتيش طويل ومفصل بهدف التأكد من أن السفينة وطاقمها يستوفيان بالكامل متطلبات الاتفاقيات الدولية المعمول بها في مجال سلامة الملاحة، وكذلك لضمان الامتثال للشروط المتعلقة بظروف المعيشة والعمل على متن السفينة. جاء في البيان الصحفي : "أظهرت نتائج التفتيش، التي شملت عمليات تفتيش تشغيلية وتدريبًا على مكافحة الحرائق، أن السفينة كانت في حالة أقل من المستوى المطلوب، حيث تم تسجيل 23 مخالفة، منها 10 مخالفات خطيرة جدًا، الأمر الذي دفع مفتشي 'PSC' إلى اتخاذ قرار بمنع السفينة من مواصلة رحلتها البحرية".

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و لاحظ فريق التفتيش وجود نقص خطير في ظروف المعيشة والعمل على متن السفينة، وصيانة معدات الإنقاذ، وشهادات البحارة، ومدى انتظام عقود العمل، بالإضافة إلى خلل في إدارة السلامة.



وكانت السفينة نفسها قد خضعت لتفتيش في ميناء ليفورنو خلال شهر جويلية الماضي، حيث أظهرت في ذلك الوقت بعض العيوب في نظام إدارة السلامة الخاص بالسفينة، لكنها كانت أقل خطورة.



في الوقت الحالي، لا تزال السفينة متوقفة في الميناء، في انتظار إعادة تلبية المعايير الدنيا المطلوبة للحصول على إذن بالإبحار مجددًا بعد تصحيح جميع النواقص المكتشفة على متنها .



جدير بالذكر أن السفينة "أميلكار" هي السفينة السادسة التي يتم احتجازها هذا العام من قبل فريق "PSC" التابع لخفر السواحل في ميناء ليفورنو. ومنذ جانفي حتى اليوم، تم إجراء 83 عملية تفتيش على سفن أجنبية وصلت إلى الميناء.