الحقائق الاربع: اثر خلافات مع والدها، اختفاء فتاة في بوحجلة منذ 2 سبتمبر بعد اختفاء والدتها منذ 13 سنة

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سلّط الثلاثاء 12 نوفمبر، برنامج الحقائق الاربع الضوء على حادثة اختفاء الفتاة سيرين الضيفاوي البالغة من العمر 21 سنة، منذ يوم 2 سبتمبر 2024 في معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان.



واستضاف مقدم البرنامج حمزة البلومي صديقة الفتاة المفقودة التي قدمت بعض المعطيات حول وجود خلافات كبيرة بين سيرين ووالدها حتى ان الفتاة المفقودة كانت تعتزم تقديم شكاية بوالدها.

وأشارت الي ان سيرين كانت في يوم اختفائها تستعد للقاء والدها بعد تدخل طرف ثالث قام بتنسيق اللقاء بينهما بهدف الصلح الا ان والدها اكد في تصريح اذاعي أنه التقى ابنته يوم اختفائها صدفة وان علاقته بها كانت جيدة.



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وكشفت حادثة اختفاء سيرين حوادث مشابهة على غرار اختفاء والدتها صالحة سنة 2011 وأيضا اختفاء الشاب بهاء الدين الضيفاوي (19 سنة) قبل اسابيع الي جانب اختفاء شاب ٱخر في نفس المنطقة معز رمضاني منذ سنة 2006 ويبلغ ايضا 19 سنة واشار البرنامج الى وجود علاقة بين هذه الاختفاءات وملفات لها علاقة بالشعوذة والبحث عن الكنوز.





وكشفت حادثة اختفاء سيرين حوادث مشابهة على غرار اختفاء والدتها صالحة سنة 2011 وأيضا اختفاء الشاب بهاء الدين الضيفاوي (19 سنة) قبل اسابيع الي جانب اختفاء شاب ٱخر في نفس المنطقة معز رمضاني منذ سنة 2006 ويبلغ ايضا 19 سنة واشار البرنامج الى وجود علاقة بين هذه الاختفاءات وملفات لها علاقة بالشعوذة والبحث عن الكنوز.