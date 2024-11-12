منجي الرحوي: بسبب النهضة ونداء تونس الشمس الي عطاهالنا ربي ما عادش متاعنا

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اكد الثلاثاء 12 نوفمبر، امين عام حزب الوطد منجي الرحوي ان المياه والطاقات المتجددة مسألة مهمة وموضوع يجب اعادة طرحه بشكل جدي.



وقال الرحوي انه "بسبب قانون الطاقات المتجددة الي عملوه النهضة والنداء، ماعادش متاعنا ما عادش متاع تونس، الشمس الي عطاهالنا ربي ثروة والي تنجم تعملك توازن في العجز الطاقي ما عادش متاعنا بسبب هذا القانون".





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مشروع قانون المالية تسخين للبايت"

وقال الرحوي إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، لم يأت بالجديد ولم يتضمن إجراءات حقيقية لدفع النمو وإنه بعيد كل البعد عن الثورة التشريعية الحقيقية.

وتابع "مشروع قانون المالية الجديد يسخّن في البايت..والثورة التشريعية والقانونية ضرورية جدّا لأنها ستدكّ الأسس القانونية للنظام الاقتصادي والاجتماعي القائم على نظام الريع ومراكمة الثروة وليس رأس المال ونهب الثروات وعدم الانصاف الاجتماعي..".

وشدد على أن " العبث والسياسات الاقتصادية الفاشلة متواصلة في ظل غياب تصورات ومقترحات جديدة".





وقال الرحوي إن مشروع قانون المالية لسنة 2025، لم يأت بالجديد ولم يتضمن إجراءات حقيقية لدفع النمو وإنه بعيد كل البعد عن الثورة التشريعية الحقيقية.وتابع "مشروع قانون المالية الجديد يسخّن في البايت..والثورة التشريعية والقانونية ضرورية جدّا لأنها ستدكّ الأسس القانونية للنظام الاقتصادي والاجتماعي القائم على نظام الريع ومراكمة الثروة وليس رأس المال ونهب الثروات وعدم الانصاف الاجتماعي..".وشدد على أن " العبث والسياسات الاقتصادية الفاشلة متواصلة في ظل غياب تصورات ومقترحات جديدة".