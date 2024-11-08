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الجبل الاحمر : 10 سنوات سجنا لشبكة تخصصت ترويج المخدرات في الوسط المدرسي

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Bookmark article    Publié le Vendredi 08 Novembre 2024 - 11:21 قراءة: 0 د, 15 ث
      
قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالحكم ب10 سنوات سجنا في حق شبكة اجرامية تتكون من 3 أشخاص تخصصوا ترويج المخدرات بالوسط المدرسي بجهة الجبل الاحمر .
واعترف عناصر الشبكة بما نسب اليهم بعد مجابهتهم بكميات المخدرات التى ضبطت بحوزتهم والتى فاقت 33 صفيحة زطلة و1580 قرصا مخدرا.


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