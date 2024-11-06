خزندار : مسلح بموس ومحل عدة مناشير تفتيش يضرم النار في حديقة عمومية !!

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6639ed4ba4a8a4.83743963_hmgopfilknejq.jpg width=100 align=left border=0>

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بخزندار من محاصرة وإيقاف شخص مسلح بموس ومحل عدة مناشير تفتيش اضرم النار في حديقة عمومية بالجهة.

وكان منطلق الابحاث على اثر تعمد المتهم صبيحة اليوم اضرام النار بحديقة بجهة خزندار فتولى اعوان مركز الآمن الوطني بخزندار التنقل على عين المكان والاتصال باعوان الحماية المدنية الذين حضروا وقاموا باخماد النيران التي لم تاتي سوى على بعض الفضلات لا غير حيث بايلاء الموضوع الاهمية التي يستحقها تمكن أعوان الأمن من التعريف بالفاعل والقاء القبض عليه في وقت وجيز وتقديمه الى مقر المركز حيث بتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ابيض موس كما تبين وانه مناشير تفتيش من اجل الاعتداء بالعنف الشديد ومن اجل السرقة..

باستشارة ممثل النيابة العمومية واعلامها بالموضوع اذن ممثلها بالاحتفاظ بذي الشبهة...

