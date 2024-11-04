فظيع في ايطاليا... مهاجر تونسي يقوم بحرق شقيقه اثر شجار بينهما‎

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أفاد الاثنين 4 نوفمبر، النائب السابق والناشط في المجتمع المدني في ايطاليا مجدي الكرباعي بأن مهاجرا تونسيا أقدم على حرق شقيقه حي.



وأوضح الكرباعي انه وعلى اثر شجار بين الشقيقين اقدم أحدهما على اضرام النار في اخيه مما تسبب له في حروق بليغة و خطيرة و هو الآن في مستشفى في ميلانو بينما الآخر في السجن.





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ونبه الكرباعي الي ما وصفه الوضعية السيئة التي وصلت لها الجالية التونسية خاصة في علاقة بتنامي ظاهرة العنف بشكل غريب ومفزع حسب تعبيره.

ونبه الكرباعي الي ما وصفه الوضعية السيئة التي وصلت لها الجالية التونسية خاصة في علاقة بتنامي ظاهرة العنف بشكل غريب ومفزع حسب تعبيره.