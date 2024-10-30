حدث في متل هذا اليوم، 30 أكتوبر

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في مثل هذا اليوم، 30 أكتوبر، جرت عدة أحداث بارزة عبر التاريخ.هذه بعضًا منها:



1938 - بثت محطة إذاعية في الولايات المتحدة برنامجًا إذاعيًا شهيرًا بعنوان "حرب العوالم"، وقدمه الكاتب والمخرج أورسن ويلز. أثار البرنامج موجة ذعر بين المستمعين، إذ صدّق البعض أن الغزو الفضائي كان حقيقيًا.





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1944 - تحرير مدينة نابولي الإيطالية من الاحتلال النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك بمساعدة قوات التحالف.



1956 - قامت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل بشن هجوم على مصر عقب قرار الرئيس المصري جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس، وهو ما أدى إلى أزمة السويس.



1995 - توقيع اتفاق طابا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والذي مهد الطريق للمرحلة الثانية من الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.



2005 - حدوث زلزال عنيف بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة.



2015 - أعلن أنغوس ديتون، الاقتصادي البريطاني، فوزه بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2015 عن تحليلاته حول الفقر والاستهلاك والرفاه.

