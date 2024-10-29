هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق بلحسن الطرابلسي وزوجته

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نظرت أمس الإثنين 28 أكتوبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،في ملف قضية فساد مالي والحصول على قروض بدون ضمانات مالية ونهب المال العام شملت الابحاث فيها شقيق ليلى بن علي بلحسن الطرابلسي وزوجته المحالان بحالة فرار .

وقد طلب محاميهما التاخير لانتظار قرار محكمة التعقيب بخصوص التعقيب الذي قام به بخصوص قرار دائرة الاتهام،هذا وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل...



وللتذكير فان بلحسن الطرابلسي محكوم باكثر من 151 سنة سجنا في قضايا نهب للمال العام وقد تعلقت به قضايا فساد أخرى ستنظر فيها الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة قريبا .



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