Babnet

هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق بلحسن الطرابلسي وزوجته

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c4acfe848cec1.60468323_iogkhmeqnfjlp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 29 Octobre 2024 - 12:35 قراءة: 0 د, 37 ث
      
نظرت أمس الإثنين 28 أكتوبر 2024 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة ،في ملف قضية فساد مالي والحصول على قروض بدون ضمانات مالية ونهب المال العام شملت الابحاث فيها شقيق ليلى بن علي بلحسن الطرابلسي وزوجته المحالان بحالة فرار .
وقد طلب محاميهما التاخير لانتظار قرار محكمة التعقيب بخصوص التعقيب الذي قام به بخصوص قرار دائرة الاتهام،هذا وبينت النيابة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل وطلبت تأجيل المحاكمة لانتظار اكتمال النصاب القانوني فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة جانفي المقبل...

وللتذكير فان بلحسن الطرابلسي محكوم باكثر من 151 سنة سجنا في قضايا نهب للمال العام وقد تعلقت به قضايا فساد أخرى ستنظر فيها الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة قريبا .
...



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 296565


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
قانون المالية لسنة 2025
Toutes les news BBC
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Flight Radar
Babnet Latest update 14:09 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*