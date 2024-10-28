محمد علي بن جمعة: "ندمت الي ماكملتش قرايتي و كان كملت نختار الحقوق"

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كشف الممثل محمد علي بن جمعة، عن عدة جوانب من شخصيته و حياته خلال حضوره في ديوان أف أم

وأكد بن جمعة، في تصريحات لبرنامج O’star أنه ندم على عدم مواصلته لدراسته ، مشيرا الى أنه كان ليختار أن يكون قاضيا أو محاميا ، قائلا في هذا السياق، "ندمت الي ماكملتش قرايتي و كان كملت نختار الحقوق و شرف ليا نكون محامي او قاضي "



أما عن مسيرته الفنية التي تتجاوز الثلاثين عاما، صرح محمد علي بن جمعة، أن بدايته كانت في المسرح و أنه بعد تقديمه لدور البطولة في مسرحية "جنون" للفاضل الجعايبي و فوزه بجائزة أفضل ممثل عن هذا العمل، تم اتهامه بالجنون فعليا، قائلا" وصلوا قالو عليا هبلت بعد ما تقمصت دور في مسرحية "جنون".



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كما تحدث محمد علي بن جمعة، لأول مرة عن ابنته " سلمى"، مشيرا الى أنه اختار أن تكون بعيدة عن المشهد الإعلامي لحمايتها على حد قوله وأضاف بن جمعة، بأن ابنته تبلغ من العمر 20 سنة و هي الآن غير مقيمة بتونس، مبينا بأنه تجمعه علاقة كبيرة بها وهو أب متفهم لكل خياراتها.



وقال بن جمعة، إنه في صورة ما اختارت ابنته ميدان التمثيل في المستقبل سيشجعها قائلا : كان بنتي تحب تولي ممثلة علاش لا اما انا نعاونها و نوجهها و نقلها شنوا فما باهي و خايب في الميدان."



وبخصوص تجربته الجديدة في الإذاعة، وضّح محمد علي بن جمعة، أنه لم يكن بعيدا عن الإعلام و خاض سابقا العديد من البرامج في الإذاعة و التلفزة و أنه يقدم رأيه بدبلوماسية و بعيدا عن الشعبوية على حد قوله.

كما تحدث محمد علي بن جمعة، لأول مرة عن ابنته " سلمى"، مشيرا الى أنه اختار أن تكون بعيدة عن المشهد الإعلامي لحمايتها على حد قوله وأضاف بن جمعة، بأن ابنته تبلغ من العمر 20 سنة و هي الآن غير مقيمة بتونس، مبينا بأنه تجمعه علاقة كبيرة بها وهو أب متفهم لكل خياراتها.وقال بن جمعة، إنه في صورة ما اختارت ابنته ميدان التمثيل في المستقبل سيشجعها قائلا : كان بنتي تحب تولي ممثلة علاش لا اما انا نعاونها و نوجهها و نقلها شنوا فما باهي و خايب في الميدان."وبخصوص تجربته الجديدة في الإذاعة، وضّح محمد علي بن جمعة، أنه لم يكن بعيدا عن الإعلام و خاض سابقا العديد من البرامج في الإذاعة و التلفزة و أنه يقدم رأيه بدبلوماسية و بعيدا عن الشعبوية على حد قوله.