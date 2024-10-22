المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم: فك الارتباط مع المدرب فوزي البنزرتي

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اعلنت هيئة التسوية المكلفة بتسيير شؤون الجامعة التونسية لكرة القدم أنه تم الاتفاق بالتراضي مع فوزي البنزرتي مدرب المنتخب الوطني التونسي على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين.



وكان المنتخب الوطني التونسي قد تعادل مع منتخب جزر القمر بنتيجة 1-1 في لقاء الجولة الرابعة من تصفيات كاس امم افريقيا (المغرب 2025) بعد انهزامه ضد نفس المنافس برسم الجولة الثالثة من التصفيات القارية.





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ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة الاولى ب7 نقاط متقدما بنقطة واحدة على منتخب جزر القمر (6 نقاط) ومنتخب غامبيا (5 نقاط) بينما يحتل منتخب مدغشقر ذيل الترتيب بنقطتين.