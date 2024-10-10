اقرار الحكم الابتدائي في حق القيادية بالدستوري الحر مريم ساسي

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قضت أمس الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن القيادية بالحزب الحر الدستوري مريم ساسي، مدة 8 أشهر من أجل تهم تعلقت بتعمد اخفاء ادلة جريمة.