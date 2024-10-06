قيس سعيد .. ما تعيشه تونس استكمال للثورة و سنطهر البلاد من المتآمرين

قال المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد مساء اليوم الأحد انه يترقب النتائج الرسمية لعملية التصويت في الاستحقاق الرئاسي من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لأن الأمر يتعلق بالقانون، مشيرا الى أن تقديرات سبر الآراء بعد الخروج من عملية الاقتراع تكون في العادة قريبة من الواقعواعتبر سعيد ان ما تعيشه تونس هو استكمال للثورة قائلا :' سنبني كما يريد الشعب ذلك و سنشيد ، و سنطهر البلاد من الفاسدين و المفسدين و المشككين و المتآمرين و لا أبالغ حين أقول من المتآمرين... '