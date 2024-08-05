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أولمبياد باريس 2024 (كرة القدم).. المنتخب المغربي ينهزم في نصف النهائي أمام نظيره الإسباني (1-2)

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Publié le Lundi 05 Août 2024 - 20:15 قراءة: 0 د, 18 ث
      
انهزم المنتخب المغربي الأولمبي أمام نظيره الإسباني بنتيجة (1-2)، في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أورونج فيلودروم بمدينة مارسيليا، لحساب نصف نهائي منافسات كرة القدم رجال ضمن الألعاب الأولمبية باريس 2024
وسجل هدفي المنتخب الإسباني كل من فيرمين لوبيز (د 66) وخوان لو شانشيز (د 85)، فيما وقع هدف المغرب سفيان رحيمي (د 36 ض ج).


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