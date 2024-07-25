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كانوا مسلحين بساطور و"موس بوسعادة" : حملة أمنية تطيح بتجار مخدرات وخمور في حي هلال

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Publié le Jeudi 25 Juillet 2024 - 11:28 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اطاح اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال أول أمس الثلاثاء 23 جويلية 2024 بعدة عناصر اجرامية خطيرة تنشط في مجال بيع الخمور وايضا في مجال الاتجار بالمخدرات وترويجها ...

وقد تم حجز كمية من المخدرات لدى أحد المروجين كما تم إيقاف عنصران اجراميان متسلحان بساطور و"موس بوسعادة" كما تم ضبط هواتف جوالة بحوزتهما مجهولة المصدر ...

...

باستشارة النيابة اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر بحث في الغرض.


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