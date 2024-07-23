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ناجية الغربي: تحويلات التونسيين في الخارج تجاوزت في بعض الأحيان مداخيل السياحة

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Publié le Mardi 23 Juillet 2024 - 12:39 قراءة: 1 د, 19 ث
      
أكّدت المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، ناجية الغربي، أهمية تشبيك العلاقات بين الكفاءات التونسية في الخارج والشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمبتكرة، والذي سيحدث تبادلا للخبرات وتواصلا بين الكفاءات في تونس والخارج ما سيضفي قيمة أكبر للعمل، وفق تعبيرها.

وقالت ناجية الغربي في مداخلة على اذاعة اكسبراس أف أم، في إطار تغطية خاصة ومباشرة تؤمنها لمنتدى تونس العالمي الذي ينعقد اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024 بالعاصمة، إن صندوق الودائع والأمانات يعمل منذ السنة الفارطة مع جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، “ATUGE“، على موضوع الكفاءات التونسية بالخارج، ويتم في كل مرة تقديم برنامج الصندوق لتمويل المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة والمبتكرة والعمل حتى ينخرط التونسيون في الخارج في هذا البرنامج.

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وأكدت أن دور الصندوق يرتكز بالاساس على ربط العلاقات بينهم وبين هذه المؤسسات، مبرزة في هذا السياق برنامج إحداث منصة لتثمين التحويلات المالية للتونسيين بالخارج نحو تونس وتوجيهها نحو الاستثمار في مشاريع تنموية.

وأفادت بأن تحويلات التونسيين في الخارج من العملة الصعبة مهمة جدا وتجاوزت في بعض الأحيان مداخيل السياحة، مؤكدة حرص الصندوق على تثمين هذه المدخرات.

وبينت أهمية أن يولّد منتدى تونس العالمي تبادلا للخبرات وتشبيك العلاقات بين الكفاءات التونسية بالخارج والشركات الناشئة والهدف هو خلق فرص تسويق لهذه الشركات على اعتبار وجود تونسيين في الخارج في مراكز مهمة جدا.

وتنظم جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، “ATUGE”، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، منتدى تونس العالمي، تحت شعار “الكفاءات التونسية في الخارج قوة دفع للتحول والتغيير وإشعاع تونس”، وذلك بالاشتراك مع صندوق الودائع والأمانات والبنك الدولي وشركة “Smart Capital”، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “GIZ” والمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج “OFII”..، في إطار تحالف WATT وهو “World Alliance of Tunisian Talents”.


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