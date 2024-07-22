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عبير موسى تمثل اليوم امام المجلس الجناحي على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54...

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Publié le Lundi 22 Juillet 2024 - 09:33 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تمثل اليوم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي امام الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس في أول جلسة علنية لها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54...


و تجدر الإشارة ان هذه القضية وردت على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات و تعهد بها قاضي التحقيق 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تولى اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها ليقرر بعد استكمال الأبحاث إحالتها على الدائرة الجناحية مع ابقائها في حالة ايقاف...
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يذكر ان محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت مؤخرا بتخطئة عبير موسى بمبلغ 5 الاف دينار في قضية تعلقت بخرق الصمت الانتخابي،كما تعلقت بموسى عدة قضايا أخرى رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقضية رفعها عليها مقر اتحاد علماء المسلمين بتونس ....


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