عبير موسى تمثل اليوم امام المجلس الجناحي على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54...

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تمثل اليوم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي امام الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس في أول جلسة علنية لها على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54...





و تجدر الإشارة ان هذه القضية وردت على خلفية شكاية تقدمت بها هيئة الانتخابات و تعهد بها قاضي التحقيق 10 بالمحكمة الابتدائية بتونس حيث تولى اصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها ليقرر بعد استكمال الأبحاث إحالتها على الدائرة الجناحية مع ابقائها في حالة ايقاف...



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أخبار ذات صلة: هيئة الدّفاع عن عبير موسي: إحالة عبير موسي على الدائرة الجناحيّة الإثنين القادم...



يذكر ان محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت مؤخرا بتخطئة عبير موسى بمبلغ 5 الاف دينار في قضية تعلقت بخرق الصمت الانتخابي،كما تعلقت بموسى عدة قضايا أخرى رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقضية رفعها عليها مقر اتحاد علماء المسلمين بتونس .... يذكر ان محكمة الاستئناف بتونس كانت قد قضت مؤخرا بتخطئة عبير موسى بمبلغ 5 الاف دينار في قضية تعلقت بخرق الصمت الانتخابي،كما تعلقت بموسى عدة قضايا أخرى رفعتها عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وقضية رفعها عليها مقر اتحاد علماء المسلمين بتونس ....