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قيس سعيّد: يقفون وراء تعطيل سفر البعض وينسبون ذلك زورا لرئيس الدولة

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Publié le Jeudi 18 Juillet 2024 - 22:25 قراءة: 0 د, 51 ث
      
اعتبر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال لقائه اليوم الخميس، بوزير الداخلية خالد النوري، وسفيان بالصادق، كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني، أنّ "من يقف وراء من يقطع الماء والكهرباء يقف أيضا وراء من يُعطّل سفر عدد من الأشخاص إلى الخارج وينسب ذلك زورا وبهتانا إلى رئيس الجمهورية".
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وشدّد رئيس الدولة على أنّ "حرية التنقل داخل الوطن أو إلى خارجه مضمونة بالدستور إلاّ في حالة وجود إجراء حدودي أو تحجير للسفر من قبل النيابة العمومية، وهو أمر يمكن التثبت منه في وقت وجيز لا كما حصل في الأيام الأخيرة بالنسبة إلى عدد غير قليل من الأشخاص فلا يسمح للمغادر بالسفر إلاّ بعد إقلاع الطائرة التي كان يعتزم السفر على متنها، فالناظم الآلي بالمراكز الحدودية يشتغل ويتوقف كما تشتغل وتتوقف شبكات توزيع المياه والكهرباء"، وفق ما ورد في البلاغ.

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