الحزب الجمهوري يتراجع عن ترشيح أمينه العام عصام الشابي للانتخابات الرئاسية

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أعلن الحزب الجمهوري، اليوم الخميس، عن تراجعه عن ترشيح أمينه العام عصام الشابي لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها يوم 6 أكتوبر المقبل.

وفي هذا الشأن، أكد الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري وسام الصغير، اليوم الخميس في ندوة صحفية انعقدت بمقر الحزب بالعاصمة، أن الحزب قرر "سحب" مرشحه عصام الشابي من السباق الرئاسي، وأرجع ذلك إلى "تقييم سلبي للمسار السابق للانتخابات والتضييقات التي تعرض لها العديد ممن أعلنوا عن رغبتهم في الترشح "، وفق تعبيره.

وقال إن الحزب سيواصل التشاور مع هياكله لاتخاذ القرار المناسب بخصوص ترشيح شخصية أخرى توافقية من عدمه.

وذكر الصغير أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت تمكين محامي الأمين العام للحزب عصام الشابي، الموقوف على ذمة قضايا، من استمارة التزكية ومطالبته بتوكيل خاص.



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وأوضح يوسف الباجي محامي الشابي في ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، أن الهيئة الفرعية للانتخابات بأريانة رفضت طلب الحصول على استمارة التزكية الذي تقدم به "دون تقديم إجابة مكتوبة يمكن اعتمادها للطعن عند الحاجة"، وفق تعبيره.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن الفترة الانتخابية ستكون بداية من 14 جويلية الحالي إلى حين الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وسيكون تقديم الترشحات في الفترة ما بين 29 جويلية و6 أوت القادم.

وأقرت الهيئة نموذجًا لجمع التزكيات الشعبية أو النيابية ووضعته على ذمة الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2024، حيث يقع تسليمه للمترشح المفترض (أو من وكّله) بأحد مكاتب الهيئة.

كما اشترطت هيئة الانتخابات أن يتضمن ملف الترشح بطاقة السجل العدلي (البطاقة عدد 3) كشرط أساسي للترشح، وذلك "للتثبت من تمتع المترشح المحتمل بحقوقه المدنية والسياسية وللتثبت من عدم تورطه في إحدى الجرائم الانتخابية".