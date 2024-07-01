Babnet

قليبية: في خطأ طبي.. طبيب يقطع العضو الذكري لطفل في عملية طهارة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/66827f342a53c4.53518663_flokqgmhpnjie.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 11:01 قراءة: 0 د, 21 ث
      
شهدت منطقة قليبية من ولاية نابل حادث طبي خطير تمثل في أقدام طبيب اختصاص طب عام بقطع العضو الذكري لطفل أثناء عملية طهارة.
وقد تم نقل الطفل للمصحة لاجراء عملية فيما تم فتح تحقيق ضد الطبيب لمعرفة أسباب هذا الخطأ الطبي.
وقد أصرت عائلة الطفل على تتبع الطبيب عدليا بعد الخطأ الطبي الذي وصف بالكارثي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 290159


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  17:00 Fra euro_2024 - Bel euro_2024 | |
 Euro_2024  20:00 Por euro_2024 - Slo euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 11:34 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*