قليبية: في خطأ طبي.. طبيب يقطع العضو الذكري لطفل في عملية طهارة

شهدت منطقة قليبية من ولاية نابل حادث طبي خطير تمثل في أقدام طبيب اختصاص طب عام بقطع العضو الذكري لطفل أثناء عملية طهارة.وقد تم نقل الطفل للمصحة لاجراء عملية فيما تم فتح تحقيق ضد الطبيب لمعرفة أسباب هذا الخطأ الطبي.وقد أصرت عائلة الطفل على تتبع الطبيب عدليا بعد الخطأ الطبي الذي وصف بالكارثي.