تونس تشهد انطلاق الأوركسترا السيمفوني العربي بحفل "روح العرب" بقيادة المايسترو جورج قلته

أحيا المايسترو جورج قلته حفل ختام فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون في تونس، وذلك مساء أمس السبت 29 جوان.وحمل حفل الختام اسم "حفل روح العرب" وشهد انطلاق أولى حفلات الأوركسترا السيمفوني العربي، التي تجمع ما يزيد عن ثمانين عازفا وفنانا من مختلف الجنسيات العربية تحت قيادة مصرية للمايسترو جورج قلته.

ويعيد حفل "روح العرب" إحياء الموروث العربي الموسيقي بشكل اوركسترالي عصري يجمع مختلف ألوان التراث الموسيقي وأشهر الأغاني العربية مع توليفة أوركسترالية تمزج بين التخت العربي والآلات الغربية الحديثة بمشاركة فنانين من السعودية وتونس ولبنان والجزائر وسوريا واليمن ومصر.كما شهد الحفل مشاركة فنية خاصة لستة فنانين عرب، هم: الفلسطينية رلى عازر والعراقي إيلاف سعيد والسوداني أحمد سيف والمغربية عبير العابد إضافة إلى التونسي محمد الجبالي والسعودي علي مبارك، بتوزيع أوركسترالي زياد الزواري وقيادة المايسترو جورج قلته.كما استضاف حفل روح العرب إحدى عشر عازفا، هم: عازف العود اليمني هيثم الحضرمي وعازف الفلوت السورية نيسم جلال وعازف الباتري مأمون الدهان من الجزائر، بجانب عازف الكمان التونسي زياد الزواري وعازف البيانو اللبناني إلي معلوف وخمسة عازفي آلات نحاسية من مصر وعازف إيقاع من السعودية.ويأتي حفل "روح العرب" ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، الذي أحيا حفل افتتاحه النجم اللبناني راغب علامة، ويعد بداية انطلاق لسلسة من الحفلات الموسيقية للأوركسترا السيمفوني العربي تحت قيادة المايسترو جورج قلته، ويشهد مشاركة 11 جنسية عربية، من تنظيم وإنتاج ربيع البلطاجي.