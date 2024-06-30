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واد الليل: شخص يدهس طليقته ووالدتها ويلوذ بالفرار

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صورة تعبيرية
Publié le Dimanche 30 Juin 2024 - 10:08 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تعرضت مساء أمس امرأة تقطن بمنطقة واد الليل من ولاية منوبة، الى عملية دهس رفقة والدتها بواسطة سيارة طليقها الخاصة الذي عمد في مرحلة أولى الى إحداث الهرج وهو في حالة سكر، أمام منزلها، من ثم يقوم بمرحلة ثانية بدهسهما وفق ما افاد به المحامي بلال التازني في مداخلة على اذاعة الديوان...
وأشار ذات المصدر، الى أنه تم نقل المصابتين الى المستشفى وحالتهما الصحية حرجة، مشيرا الى أن الجاني تحصل بالفرار.

وأضاف بأن الجاني موظف في وزارة الشؤون الثقافية، ومحكوم في قضايا سابقة تتعلق بالعنف، ولكن لم يتم القاء القبض عليه على حد قوله.
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