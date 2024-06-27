سمير الوافي ... الموجع والمقرف أنه حفل محسوب على غز ة...وبإسم مأساة غز ة...ورفعت فيه أعلام فلسطين وشعارات التضامن مع غز ة...

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من المسرح الروماني بقرطاج، استقبل اتحاد إذاعات الدول العربية ضيوف الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، مساء الأربعاء في دورة تتواصل فعالياتها إلى يوم 29 جوان الحالي تحت شعار "نصرة فلسطين" وذلك دعما للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والعدوان الغاشم الذي يشنه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وتميّز حفل الافتتاح الذي يُقام للمرة الأولى في المسرح الروماني بقرطاج بحضور جمهور غفير، أما على الركح فقد توشحت العناصر السينوغرافية للمسرح بالعلم والكوفية الفلسطينية.
وتميّز حفل الافتتاح الذي يُقام للمرة الأولى في المسرح الروماني بقرطاج بحضور جمهور غفير، أما على الركح فقد توشحت العناصر السينوغرافية للمسرح بالعلم والكوفية الفلسطينية.
وكان الموعد، إثر حفل التكريم الذي حظيت به مجموعة من الشخصيات الفنية والإعلامية، مع الفنان راغب علامة في حفل خُصّصت مداخيله لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد في تناغم مع شعار الدورة وهو "نصرة فلسطين" وفي تأكيد للرسالة القومية التي يضطلع بها اتحاد إذاعات الدول العربية منذ تأسيسه في دعم القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب الاعلام الفلسطيني.
وأحيى راغب علامة هذا الحفل أمام حضور جماهيري غفير توافد على المسرح الروماني بقرطاج من العاصمة ومن مختلف الولايات، قبل ساعات من انطلاق الافتتاح واصطفّ في طوابير طويلة إلى حين فتح أبواب الدخول في حدود الساعة السابعة مساءً.
الاعلامي سمير الوافي علق على كواليس الحفل وكتب التدوينة التالية
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