سمير الوافي ... الموجع والمقرف أنه حفل محسوب على غز ة...وبإسم مأساة غز ة...ورفعت فيه أعلام فلسطين وشعارات التضامن مع غز ة...

من المسرح الروماني بقرطاج، استقبل اتحاد إذاعات الدول العربية ضيوف الدورة الرابعة والعشرين للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، مساء الأربعاء في دورة تتواصل فعالياتها إلى يوم 29 جوان الحالي تحت شعار "نصرة فلسطين" وذلك دعما للقضية العادلة للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي والعدوان الغاشم الذي يشنه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.



وتميّز حفل الافتتاح الذي يُقام للمرة الأولى في المسرح الروماني بقرطاج بحضور جمهور غفير، أما على الركح فقد توشحت العناصر السينوغرافية للمسرح بالعلم والكوفية الفلسطينية.





" حفل محسوب على غزة...وبإسم غزة...ومداخيله لدعم غزة...وتُرتكب على ركحه مثل هذه المشاهد المقرفة !؟؟...المفروض أن نتأدب في حضرة قضية مأساوية يحمل الحفل إسمها وينظم بإسمها...ويرفع فيها علم فلسطين...ويبث مباشرة في عدد من القنوات العربية...ولا يليق مع كل ذلك أن نرى الركح مستباحا وفي متناول من هب و دب...لترذيل قيمة التضامن بحركات مقرفة...!!!

أتركوا غزة ونزيفها بعيدا عن هذا العبث والاستهتار...فالتضامن معها يستحق ذوقا أرفع ومستوى أكبر من الإحترام والذوق والشياكة...والدم الذي ينزف الآن لا يشرفه ولا يعبر عنه ذلك القرف الذي شاهدناه...ولا يمكن أن يتحول الركح إلى ملهى في حفل تضامني يدعي نصرة قضية مقدسة...تحت إشراف منظمة عربية تمثل الاعلام العربي...ويجتمع فيه علم فلسطين وشعارات القضية مع حركات وأجواء ومزاج الملاهي...!!!

يؤسفنا أن تخرج تلك المشاهد المقرفة باسم التضامن مع غزة من تونس بالذات...للأسف قلة ذوق تم بثها على الهواء في عشرات القنوات...تسيء للقضية وترذل قيمة التضامن معها...غزة ليست كأسا في ملاهيكم !!!"

وكان الموعد، إثر حفل التكريم الذي حظيت به مجموعة من الشخصيات الفنية والإعلامية، مع الفنان راغب علامة في حفل خُصّصت مداخيله لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد في تناغم مع شعار الدورة وهو "نصرة فلسطين" وفي تأكيد للرسالة القومية التي يضطلع بها اتحاد إذاعات الدول العربية منذ تأسيسه في دعم القضية الفلسطينية والوقوف الى جانب الاعلام الفلسطيني.وأحيى راغب علامة هذا الحفل أمام حضور جماهيري غفير توافد على المسرح الروماني بقرطاج من العاصمة ومن مختلف الولايات، قبل ساعات من انطلاق الافتتاح واصطفّ في طوابير طويلة إلى حين فتح أبواب الدخول في حدود الساعة السابعة مساءً.