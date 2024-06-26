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أورنج تونس توقّع عقد رعاية لثلاثة رياضيين تونسيين شبّان من أجل تشجيعهم على مزيد البذل والعطاء واعتلاء منصّات التتويج وتشريف الرّاية الوطنيّة

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Publié le Mercredi 26 Juin 2024 - 08:18 قراءة: 0 د, 58 ث
      
بلاغ صحفي - إن توقيع عقد الشراكة المتميّز بين أورنج تونس وثلاثة رياضيين تونسيين شبان من رياضيي النخبة، يؤكد إلتزام المشغل بدعم الرياضة والرياضيين التونسيين.

كما أن اختيار الرياضيين الشبان يأتي بعد تألقهم في كبرى المسابقات العالمية والقارية وحصولهم على تتويجات دولية وإقليمية خلال مسيرتهم الرياضية، وتأكيدا على شغفهم بالرياضة والأمل الذي يحدوهم في تشريف الراية الوطنية في المسابقات الرياضية.

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وفي هذا الإطار ستقوم أورنج تونس بدعم ومرافقة كلّ من فراس القطوسي ومحمد خليل الجندوبي في رياضة التايكوندو في فئتي أقل من 80 كلغ وأقل من 58 كلغ وزينب الصغيّر في رياضة المصارعة في فئة أقل من 76 كلغ.

ويمثل هذا الحدث الرياضي فرصة استثنائية لهؤلاء الرياضيين رفيعي المستوى للتميّز وتشريف الراية الوطنية وإعطاء الأمل للرياضيين التونسيين في المستقبل.

وتؤكد هذه الشراكة التي تستمر لمدة سنة إلتزام أورنج تونس بدعم وتشجيع الرياضيين التونسيين الشبان على مزيد البذل والعطاء واعتلاء منصّات التتويج وتشريف الراية الوطنية.

من خلال دعم فراس القطوسي ومحمد خليل الجندوبي وزينب الصغير، تطمح أورنج تونس ليس فقط إلى مساعدتهم على تحقيق أحلامهم الأولمبية ولكن أيضا إلى دعم الرياضات الفردية التي غالبا ما تفتقر إلى الإمكانيات المالية والدعم على عكس الرياضات الجماعية.

أورنج تونس تتمنى التوفيق لكلّ الرياضيين التونسيين في التظاهرات الرياضية القادمة والتتويج وتشريف الرّاية الوطنية.


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