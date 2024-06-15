خليفة الشيباني يكشف... نائب في البرلمان قالب شخص في 388 مليون

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كشف الجمعة 14 جوان، كرونيكور قناة تلفزة تي في خليفة الشيباني أن نائبا بالبرلمان من احدى ولايات الجنوب "قالب" شخص في مبلغ قدره 388 ألف دينار.



وأفاد الشيباني بأن هذا الناىب لديه 3 أحكام ابتدائية صادرة ضده في علاقة باصدار شيكات، بالسجن لمدة 15 سنة مع النفاذ العاجل وخاطب الشيباني النائب دون تسميته قائلا " برا خلّص الراجل".





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وأضاف الشيباني بأن هناك نائبا ٱخرا في احدى ولايات الوسط تسبب في هدم منزل شخص دون وجه حق بسبب خلافات شخصية معه داعيا رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية الي التدخل.

وأضاف الشيباني بأن هناك نائبا ٱخرا في احدى ولايات الوسط تسبب في هدم منزل شخص دون وجه حق بسبب خلافات شخصية معه داعيا رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية الي التدخل.