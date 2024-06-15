Babnet

خليفة الشيباني يكشف... نائب في البرلمان قالب شخص في 388 مليون

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/666da94f5ee423.08285293_ongihmfjelqkp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 15:32 قراءة: 0 د, 30 ث
      
كشف الجمعة 14 جوان، كرونيكور قناة تلفزة تي في خليفة الشيباني أن نائبا بالبرلمان من احدى ولايات الجنوب "قالب" شخص في مبلغ قدره 388 ألف دينار.

وأفاد الشيباني بأن هذا الناىب لديه 3 أحكام ابتدائية صادرة ضده في علاقة باصدار شيكات، بالسجن لمدة 15 سنة مع النفاذ العاجل وخاطب الشيباني النائب دون تسميته قائلا " برا خلّص الراجل".

...

وأضاف الشيباني بأن هناك نائبا ٱخرا في احدى ولايات الوسط تسبب في هدم منزل شخص دون وجه حق بسبب خلافات شخصية معه داعيا رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية الي التدخل.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289358


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  14:00 Hun euro_2024 - Swi euro_2024 |
 Euro_2024  17:00 Spa euro_2024 - Cro euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Ita euro_2024 - Alb euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 15:49 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*