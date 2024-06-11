بن عروس : حملة أمنية بمحطات النقل العمومي تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة

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تمكنت أول أمس الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة من خلال تعقب العناصر المفتش عنها على كامل الخط الجنوبي خاصة الأماكن السوداء مقرين الرياض،رادس، قطار الضاحية الجنوبية و الخطوط البعيدة أسفرت عن إيقاف 7 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل السرقة، تحويل وجهة، العنف الشديد، إصدار صك بدون رصيد.
وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.
وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.
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