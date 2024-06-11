بن عروس : حملة أمنية بمحطات النقل العمومي تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة

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تمكنت أول أمس الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة من خلال تعقب العناصر المفتش عنها على كامل الخط الجنوبي خاصة الأماكن السوداء مقرين الرياض،رادس، قطار الضاحية الجنوبية و الخطوط البعيدة أسفرت عن إيقاف 7 عناصر اجرامية خطيرة محل تفتيش من أجل السرقة، تحويل وجهة، العنف الشديد، إصدار صك بدون رصيد.



وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.

