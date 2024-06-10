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تمكن أول أمس أعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال واثر نصبهم لكمين محكم من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير جدا معروف بكنية "زنزانة" تخصص ترصد المارة وسواق السيارات على مستوى تقاطع السكة الحديدية بالملاسين والسوق اليومي بالجهة ثم ينطر هواتفهم الجوالة واغراضهم...



بعرضه على المتضررين تعرف عليه 12 مواطنا ولا تزال الابحاث جارية لمزيد التعرف عليه من قبل مواطنين اخرين كانوا قد تقدموا بشكايات في الغرض ...





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وقد تم الاحتفاظ به لاحالته على القضاء.



يذكر ان اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال تمكنوا من إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة من بينها مجرم خطير محكوم ب19 سنة روع المواطنين بالسلب والنطر ،كما تم القبض على عنصر اجرامي ثاني محكوم ب14 سنة و8 أشهر سجنا في قضايا نظر سرقات ،كما القت الوحدات الأمنية ايضا القبض على عدة عصابات اجرامية تخصصت السلب والنطر بجهتى الملاسين وحي هلال ...