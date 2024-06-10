هذا ما قرره قاضي التحقيق في حق المحامي مهدي زقروبة

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مثل اليوم امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المحامي مهدي زقروبة وذلك لاستنطاقه على خلفية اتهامه بالاعتداء على أمني بمقر المحكمة وبعد استنطاقه قرر القاضي اعادته للسجن.



وللاشارة فان قاضي التحقيق كان قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق زقروبة على ذمة القضية...





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يذكر ان النيابة العمومية فتح ثلاثة ملفات تحقيق ضد المحامي مهدي زقروبة إثنان منها تعلقا بواقعة الاعتداء على عوني أمن بمقر المحكمة الابتدائية بتونس، والثالثة تعلقت بالاعتداء على عون أمن عند مداهمة أمنيين لمقر دار المحامي...



هذا واكدت هيئة الدفاع عن زقروبة تعرضه لاعتداء وصفه عميد المحامين حاتم مزيو بالوحشي ....