الانطلاق في استغلال الصيغة الجديدة لمنظومة "تونابس" بداية من الساعة الثامنة ليلا اليوم الجمعة بعد توقف وقتي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/tuneps_web.jpg width=100 align=left border=0>

افادت الهيئة العليا للطلب العمومي انه سيتم الانطلاق في استغلال الصيغة الجديدة لمنظومة الشراء العمومي على الخط "تونابس"، ابتداء من اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة الثامنة مساء.



واوضحت الهيئة في بلاغ لها، امس الخميس، على صفحتها على احدى شبكات التواصل الاجتماعي، انه تم لهذا الغرض الايقاف الوقتي لمنظومة الشراء العمومي على الخط اليوم الجمعة بداية من الساعة 15 بعد الزوال لاجراء هذا التحديث.









وقد دعت الهيئة، تبعا لهذا التعليق المؤقت، كافة المزودين والمشترين العموميين الى اتخاذ التدابير اللازمة. كما طلبت من المشترين، عند الاقتضاء، تأجيل، مسبقا، طلبات العروض او الاستشارات التي حدد فيها اخر اجل لليوم الجمعة 26 ديسمبر بداية من الساعة 15:00 ويوم 27 ديسمبر 2025.



ويهدف التحديث، لمنظومة الشراء العمومي على الخط، الى تحسين جودة الخدمات باستعمال تكنولوجيات حديثة وذلك بتطوير نظام تشفير جديد واضافة خدمة استعمال المنظومة بواسطة شهادة الامضاء الالكتروني DIGIGO مع المحافظة على استعمال المنظومة بواسطة شهادة الامضاء الالكتروني Token ونفس تجربة المستخدم الحالية من حيث الواجهة وطرق التصفح.



كما تعلم الهيئة ان السعة القصوى لملفات العروض المحملة بالنسبة لطلبات العروض المعلنة بداية من تاريخ 26 دديسمبر 2025 تساوي 300 ميغابايت على ان لا يتجاوز حجم الملف الواحد 30 ميغابايت.



ولاحظت ان السعة القصوى لحجم الملفات المرفقة بالنسبة للاستشارات تساوي 70 ميغابايت كما هو موجود حاليا.



وبالنسبة لطلبات العروض والاستشارات التي تم نشرها قبل تاريخ 26 ديسمبر 20258 على الساعة الثالثة بعد الزوال تبقى السعة القصوى للوثائق الملحقة بعروض المزودين (في حدود 30 ميغابايت بالنسبة لطلبات العروض و70 ميغابايت للاستتشارات).



ويتعين على مستخدمي المنظومة من المشترين العموميين والمزودين التاكد من تفعيل الخام المخلي تحت الملف التالي وقد دعت الهيئة، تبعا لهذا التعليق المؤقت، كافة المزودين والمشترين العموميين الى اتخاذ التدابير اللازمة. كما طلبت من المشترين، عند الاقتضاء، تأجيل، مسبقا، طلبات العروض او الاستشارات التي حدد فيها اخر اجل لليوم الجمعة 26 ديسمبر بداية من الساعة 15:00 ويوم 27 ديسمبر 2025.ويهدف التحديث، لمنظومة الشراء العمومي على الخط، الى تحسين جودة الخدمات باستعمال تكنولوجيات حديثة وذلك بتطوير نظام تشفير جديد واضافة خدمة استعمال المنظومة بواسطة شهادة الامضاء الالكتروني DIGIGO مع المحافظة على استعمال المنظومة بواسطة شهادة الامضاء الالكتروني Token ونفس تجربة المستخدم الحالية من حيث الواجهة وطرق التصفح.كما تعلم الهيئة ان السعة القصوى لملفات العروض المحملة بالنسبة لطلبات العروض المعلنة بداية من تاريخ 26 دديسمبر 2025 تساوي 300 ميغابايت على ان لا يتجاوز حجم الملف الواحد 30 ميغابايت.ولاحظت ان السعة القصوى لحجم الملفات المرفقة بالنسبة للاستشارات تساوي 70 ميغابايت كما هو موجود حاليا.وبالنسبة لطلبات العروض والاستشارات التي تم نشرها قبل تاريخ 26 ديسمبر 20258 على الساعة الثالثة بعد الزوال تبقى السعة القصوى للوثائق الملحقة بعروض المزودين (في حدود 30 ميغابايت بالنسبة لطلبات العروض و70 ميغابايت للاستتشارات).ويتعين على مستخدمي المنظومة من المشترين العموميين والمزودين التاكد من تفعيل الخام المخلي تحت الملف التالي