Babnet   Latest update 20:17 Tunis

الانطلاق في استغلال الصيغة الجديدة لمنظومة "تونابس" بداية من الساعة الثامنة ليلا اليوم الجمعة بعد توقف وقتي

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/tuneps_web.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 19:40 قراءة: 1 د, 16 ث
      
افادت الهيئة العليا للطلب العمومي انه سيتم الانطلاق في استغلال الصيغة الجديدة لمنظومة الشراء العمومي على الخط "تونابس"، ابتداء من اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025 على الساعة الثامنة مساء.

واوضحت الهيئة في بلاغ لها، امس الخميس، على صفحتها على احدى شبكات التواصل الاجتماعي، انه تم لهذا الغرض الايقاف الوقتي لمنظومة الشراء العمومي على الخط اليوم الجمعة بداية من الساعة 15 بعد الزوال لاجراء هذا التحديث.



وقد دعت الهيئة، تبعا لهذا التعليق المؤقت، كافة المزودين والمشترين العموميين الى اتخاذ التدابير اللازمة. كما طلبت من المشترين، عند الاقتضاء، تأجيل، مسبقا، طلبات العروض او الاستشارات التي حدد فيها اخر اجل لليوم الجمعة 26 ديسمبر بداية من الساعة 15:00 ويوم 27 ديسمبر 2025.

ويهدف التحديث، لمنظومة الشراء العمومي على الخط، الى تحسين جودة الخدمات باستعمال تكنولوجيات حديثة وذلك بتطوير نظام تشفير جديد واضافة خدمة استعمال المنظومة بواسطة شهادة الامضاء الالكتروني DIGIGO مع المحافظة على استعمال المنظومة بواسطة شهادة الامضاء الالكتروني Token ونفس تجربة المستخدم الحالية من حيث الواجهة وطرق التصفح.

كما تعلم الهيئة ان السعة القصوى لملفات العروض المحملة بالنسبة لطلبات العروض المعلنة بداية من تاريخ 26 دديسمبر 2025 تساوي 300 ميغابايت على ان لا يتجاوز حجم الملف الواحد 30 ميغابايت.

ولاحظت ان السعة القصوى لحجم الملفات المرفقة بالنسبة للاستشارات تساوي 70 ميغابايت كما هو موجود حاليا.

وبالنسبة لطلبات العروض والاستشارات التي تم نشرها قبل تاريخ 26 ديسمبر 20258 على الساعة الثالثة بعد الزوال تبقى السعة القصوى للوثائق الملحقة بعروض المزودين (في حدود 30 ميغابايت بالنسبة لطلبات العروض و70 ميغابايت للاستتشارات).

ويتعين على مستخدمي المنظومة من المشترين العموميين والمزودين التاكد من تفعيل الخام المخلي تحت الملف التالي
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320922

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Angola CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Egypte CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Zambie CAN 2025 - Comores CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Maroc CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
17°-10
18°-11
17°-11
17°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026