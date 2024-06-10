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قرار قضائي في حق عبير موسى

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Publié le Lundi 10 Juin 2024 - 13:14 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قرر ظهر اليوم الاثنين 10 جوان 2024 قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدئية بتونس الابقاء على عبير موسى بحالة سراح في القضية التى رفعتها عليها جمعية على خلفية تصريحات لموسى حول مصادر تمويل تلك الجمعية ...


يذكر ان عبير موسى صدرت في حبها بطاقة ايداع بالسجن وذلك في إطار قضية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
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كما كانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأييد قرار عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس القاضي بتجنيح التهم الموجهة الى رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسي واحالتها على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمتها من أجل ماهو منسوب اليها من أفعال في ما بات يعرف بملف "مكتب الضبط بقرطاج".


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