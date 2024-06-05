كاتب الدولة المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة يلتقي برئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس (BERD).

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التقى سمير عبد الحفيظ كاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة،يوم الأربعاء 05 جوان 2024، برئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتونس نوديرا منصوروفا.



و وفق بلاغ للوزارة, كان اللقاء مناسبة تم خلالها تدارس برامج التعاون المالي والفني ذات العلاقة بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لاسيما برنامج "نصدر".





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كما تطرق الجانبان الى سبل مزيد تعزيز هذا التعاون و تنويعه في هذا الإتجاه بما يعزز قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة للاندماج بفاعلية اكبر في سلاسل القيمة العالمية.

و ثمّن سمير عبد الحفيظ في هذا الإطار جهود البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ودعمه من خلال وضع برامج واليات موجهة لمساندة القطاع الخاص في تونس، لاسيما منها برنامج "نصدر" الذي يهدف إلى مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين قدراتها على التصدير سواء نحو الأسواق التقليدية أو الولوج إلى أسواق جديدة ، داعيا الى مزيد التنسيق بين كافة الأطراف المعنية.



من جانبها، عبرت نوديرا منصوروفا عن إستعداد مؤسستها لمواصلة دعم تونس في برامجها الإصلاحية و مشاريعها التنموية ذات الأولوية الوطنية من ذلك برامج دعم القطاع الخاص لاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يساعدها على تعزيز استدامتها وقدراتها التنافسية.