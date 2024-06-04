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مشادة كلامية بين محامي الإفريقي والصحبي بكار بسبب كاردوزو

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Publié le Mardi 04 Juin 2024 - 17:36 قراءة: 0 د, 21 ث
      
دخل كمال بن خليل محامي النادي الافريقي في مشادة كلامية مع الاعلامي الصحبي بكار بسبب تصريحات مدرب الترجي الرياضي التونسي كاردوزو الذي انتقد العنف في الدربي.
وقال بن خليل " كيف يقارن كاردوزو بين القتلة الإسرائيليين وجمهور الافريقي ويجب ترحيله فورا من تونس.
وقد رد بكار قائلا " هذه شعبوية وكاردوزو قال حقيقتنا في وجوهنا".


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