مشادة كلامية بين محامي الإفريقي والصحبي بكار بسبب كاردوزو

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دخل كمال بن خليل محامي النادي الافريقي في مشادة كلامية مع الاعلامي الصحبي بكار بسبب تصريحات مدرب الترجي الرياضي التونسي كاردوزو الذي انتقد العنف في الدربي.
وقال بن خليل " كيف يقارن كاردوزو بين القتلة الإسرائيليين وجمهور الافريقي ويجب ترحيله فورا من تونس.
وقد رد بكار قائلا " هذه شعبوية وكاردوزو قال حقيقتنا في وجوهنا".
وقال بن خليل " كيف يقارن كاردوزو بين القتلة الإسرائيليين وجمهور الافريقي ويجب ترحيله فورا من تونس.
وقد رد بكار قائلا " هذه شعبوية وكاردوزو قال حقيقتنا في وجوهنا".
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