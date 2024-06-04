مشادة كلامية بين محامي الإفريقي والصحبي بكار بسبب كاردوزو

دخل كمال بن خليل محامي النادي الافريقي في مشادة كلامية مع الاعلامي الصحبي بكار بسبب تصريحات مدرب الترجي الرياضي التونسي كاردوزو الذي انتقد العنف في الدربي.وقال بن خليل " كيف يقارن كاردوزو بين القتلة الإسرائيليين وجمهور الافريقي ويجب ترحيله فورا من تونس.وقد رد بكار قائلا " هذه شعبوية وكاردوزو قال حقيقتنا في وجوهنا".